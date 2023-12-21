ATP снизила возраст участия в молодежном итоговом турнире до 20 лет

внесла изменения в правила молодежного итогового турнира.

Возрастной порог для участников снизился с 21 года до 20 лет.

Кроме того, будет развиваться программа поддержки игроков не старше 20 лет, стоящих в топ-350. Они получат доступ в основную сетку до восьми «Челленджеров» категорий 100 и 125.

Игроки не старше 20 лет, стоящие в топ-250, дополнительно получат доступ в основную сетку одного турнира ATP 250 и в квалификацию двух турниров ATP 250. Это правило будет действовать только в те недели, когда проводится три или более турниров ATP.

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