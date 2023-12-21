ATP снизила возраст участия в молодежном итоговом турнире до 20 лет

Теги ATP Next Gen ATP Finals Теннис

ATP внесла изменения в правила молодежного итогового турнира.

Возрастной порог для участников снизился с 21 года до 20 лет.

Кроме того, будет развиваться программа поддержки игроков не старше 20 лет, стоящих в топ-350. Они получат доступ в основную сетку до восьми «Челленджеров» категорий 100 и 125.

Игроки не старше 20 лет, стоящие в топ-250, дополнительно получат доступ в основную сетку одного турнира ATP 250 и в квалификацию двух турниров ATP 250. Это правило будет действовать только в те недели, когда проводится три или более турниров ATP.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий