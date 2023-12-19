Хенмэн о Радукану: «Ей нужно выстроить фундамент, чтобы закрепиться в туре и демонстрировать свой неоспоримый талант»

Тим Хенмэн оценил возвращение Эммы Радукану в тур.

Чемпионка US Open-2021 не выступала с апреля из-за травм.

«Возвращение Радукану очень интересно. Очень важно, чтобы все в мире тенниса, все болельщики и все, кто рады снова видеть ее на корте, умерили ожидания.

Она очень давно не играла, она все еще очень неопытная. Она провела так мало турниров и матчей за карьеру. Так что для меня было бы прекрасно, если бы она провела первые три-четыре месяца сезона без травм, отыграла серию турниров. Потому что в ее способностях никто не сомневается.

Она невероятная теннисистка. Она много работает, чтобы стать физически крепче, быть в туре и бороться. «Терпение» будет очень важным словом для нее самой – но особенно для тех, кто рад ее возвращению.

Ей всего 21 год, у нее впереди еще 10 лет. Так что ей нужно выстроить фундамент, чтобы закрепиться в туре и демонстрировать свой неоспоримый талант».

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