Фелисиано Лопес: «Не знаю, играл ли 20-летний Федерер так, как Алькарас»

Теги Фелисиано Лопес ATP Карлос Алькарас Теннис

Фелисиано Лопес прокомментировал перспективы Карлоса Алькараса.

«Он уже выиграл два «Больших шлема», был первой ракеткой мира. Он один из тех игроков, которые появляются раз в несколько лет, но, конечно, мы сравниваем его с Роджером, Рафой и Новаком.

Люди на самом деле не осознают все, чего добились эти трое. Если Алькарас выиграет 15 «Шлемов», этого будет мало? Но мы забываем, что Сампрас выиграл всего 14 – а потом появился парень из Манакора, который выиграл 14 на одном турнире.

Я жил в это время, я с ними играл. То, что произошло, уже не повторится, вероятность этого очень мала.

Алькарас невероятно хорош. Давайте просто наслаждаться его игрой и карьерой. Выиграет ли он 10, 12, 13 «Больших шлемов» – покажет время. Но давайте ценить то, что он делает. Я не видел, чтобы теннисисты его возраста так играли. Не знаю, играл ли 20-летний Федерер так, как Карлос».

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3 комментария
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Ничего феноменального в Алькарасе нет, Джокович сейчас 1 ракетка мира, хотя самому Новаку уже 36 и он уже явно не в лучшей своей форме за всю карьеру. При молодых биг-3 Алькарас был бы вечно в их тени, скорее всего что-то на уровне Маррея, в лучшем случае.
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Конечно Федя в 20 лет еще не играл так, но он игрок позднего созревания. Будет ли Карлос играть так же, как Роджер в 37 лет - вот вопрос
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