Фелисиано Лопес: «Не знаю, играл ли 20-летний Федерер так, как Алькарас»

Фелисиано Лопес прокомментировал перспективы Карлоса Алькараса.

«Он уже выиграл два «Больших шлема», был первой ракеткой мира. Он один из тех игроков, которые появляются раз в несколько лет, но, конечно, мы сравниваем его с Роджером, Рафой и Новаком.

Люди на самом деле не осознают все, чего добились эти трое. Если Алькарас выиграет 15 «Шлемов», этого будет мало? Но мы забываем, что Сампрас выиграл всего 14 – а потом появился парень из Манакора, который выиграл 14 на одном турнире.

Я жил в это время, я с ними играл. То, что произошло, уже не повторится, вероятность этого очень мала.

Алькарас невероятно хорош. Давайте просто наслаждаться его игрой и карьерой. Выиграет ли он 10, 12, 13 «Больших шлемов» – покажет время. Но давайте ценить то, что он делает. Я не видел, чтобы теннисисты его возраста так играли. Не знаю, играл ли 20-летний Федерер так, как Карлос».

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