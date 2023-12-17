Руне о формате турнира UTS: «У нас никогда раньше не было музыки между розыгрышами, не было только одной подачи»

Теги ATP Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне прокомментировал формат матчей на итоговом турнире UTS.

Например, он высказался о том, что у игроков только одна подача.

Сегодня в полуфинале он сыграет с Андреем Рублевым.

«Конечно, это что-то новое. У нас никогда раньше не было музыки между розыгрышами, не было только одной подачи.

Это меня не напрягает – просто нужно привыкнуть. В этом вся суть турнира, чтобы он был другим. Я просто сказал себе не придавать особого значения формату, а просто стараться в него влиться. Сказал себе наслаждаться – а там посмотрим».

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