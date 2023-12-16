Чорич о досрочном завершении сезона: «Мне нужен был отдых. Последние шесть-семь месяцев немного болел локоть»

Борна Чорич прилетел в Австралию, чтобы готовиться к новому сезону.

«Если честно, на Australian Open мне всегда было трудно. Я хорошо сыграл только в 2019 году. В остальные годы мне было трудно, возможно, немного не везло с сеткой. Но мне не удавалось хорошо сыграть.

Именно поэтому я решил очень рано приехать в Австралию, потому что мне всегда тяжело переносить смену часового пояса и жару, ведь последние пару месяцев мы провели в зимних условиях. Поэтому мне, чтобы привыкнуть, нужно чуть больше времени, чем другим.

Я не жду многого, но надеюсь на лучшее (улыбается)».

Также Чорич объяснил, почему досрочно завершил сезон. Хорват не играл после US Open.

«Я не делал операцию, мне нужен был отдых. В основном из-за локтя, это была моя главная проблема.

Он немного болел, наверное, последние шесть-семь месяцев, а когда так долго играешь с небольшой болью, она становится постепенно усиливается. Если честно, я не показывал максимум.

На самом деле я мог бы просто продолжить сезон и играть до конца, если бы хотел рискнуть. Но я совершенно не хотел рисковать и решил отдохнуть и хорошо подготовиться к следующему сезону.

Сейчас я очень хорошо себя чувствую. Я здоров, провел на кортах последние семь недель, занимался предсезонной подготовкой. Обычно она длится четыре-пять недель, а в этом году будет 10, а может, и 12 недель. Мне очень комфортно на корте.

Конечно, я знаю, что вернуться будет нелегко, ведь на тренировках я почти не играл розыгрыши, так что сейчас стараюсь делать это как можно чаще.

Главное – оставаться здоровым весь год, и тогда я смогу хорошо выступать и играть все турниры, которые захочу, и тренироваться, когда захочу, без перерывов. Я уверен, что если мне это удастся, то я буду показывать хороший теннис.

Я никогда не поднимался в топ-10. Такой была моя цель, и такой она осталась. Но я считаю, что на корте и в зале я делаю все правильно, мне просто нужно быть здоровым и выступать весь год».

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