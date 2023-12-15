Циципас о конкуренции с Джоковичем: «Хотелось бы, чтобы мы показали наш истинный потенциал – хоть раз»

Теги Новак Джокович ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал борьбу молодых игроков с Новаком Джоковичем.

«Хотелось бы, чтобы мы показали наш истинный потенциал – хоть раз. Я прошу всего один раз. Надеюсь, мы сможем застолбить свое место. 

Сейчас в туре много классных игроков, которые показывают классный теннис. Наверное, это самый сложный период в моей карьере. И мне нужно придумать, как обыгрывать этих ребят, обходить их в рейтинге».

3 комментария
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"«Хотелось бы, чтобы мы показали наш истинный потенциал – хоть раз. Я прошу всего один раз. Надеюсь, мы сможем застолбить свое место.
А ты кто такой, чтобы говорить за всех? Алькарас уже с 2 шлемами, он уже своё место застолбил, Зверев отобрал у Джоковича ОИ да и на US Open-21 как следует выжал все соки, Медведев взял шлем лично у Ноле, а ты чего добился?Так что за всех не базарь тут
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Один раз - не Циципас.
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Надеюсь, мы сможем застолбить свое место
(с)
А какое-такое "своё место" может быть у этих самых "мы"?...
Очередная белиберда от филоСЦофа
пхх))))
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