Циципас о конкуренции с Джоковичем: «Хотелось бы, чтобы мы показали наш истинный потенциал – хоть раз»

Стефанос Циципас прокомментировал борьбу молодых игроков с Новаком Джоковичем.

«Хотелось бы, чтобы мы показали наш истинный потенциал – хоть раз. Я прошу всего один раз. Надеюсь, мы сможем застолбить свое место.

Сейчас в туре много классных игроков, которые показывают классный теннис. Наверное, это самый сложный период в моей карьере. И мне нужно придумать, как обыгрывать этих ребят, обходить их в рейтинге».