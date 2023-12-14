Дрэйпер о словах Муратоглу, что он потенциальный чемпион ТБШ: «Главная цель – реализовать свой потенциал. Считаю, что смогу закончить 2024-й в топ-20»

Джек Дрэйпер отреагировал на мнение, что в будущем он может выиграть ТБШ.

Так перспективы 61-й ракетки мира оценил тренер Патрик Муратоглу.

«Есть много прекрасных игроков, которые уже ушли, но так и не выиграли «Большие шлемы». Для меня важно не заглядывать слишком далеко вперед.

Мы с тренером постоянно говорим о моих целях и всегда возвращаемся к главному: можно мечтать о великом, но если не прикладывать усилий и не делать правильные шаги изо дня в день, то будет сложно достичь желаемого.

Моя главная цель – реализовать свой потенциал. А означает ли это стать чемпионом «Большого шлема» или войти в топ-5, топ-10 или топ-20 – посмотрим. Но я очень хочу однажды этого добиться. Нужно реализовать свой потенциал, а там посмотрим.

Я верю в свою игру, в свою команду и в свой подход к делу. Я считаю, что смогу закончить следующий год в топ-20, если все буду делать правильно, вот моя цель и желание».

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