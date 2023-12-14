Патрик Муратоглу: «Дрэйпер пока отстает от топов, но в будущем потенциально может стать победителем ТБШ»

Теги ATP Патрик Муратоглу Джек Дрэйпер Теннис

Патрик Муратоглу оценил перспективы Джека Дрэйпера.

Сейчас 21-летний британец – 61-я ракетка мира.

«У него мощная игра, но еще мне кажется, что он очень психологически устойчив, настроен на борьбу.

Конечно, если сравнивать его с главными топами, он пока отстает, как и Бен Шелтон. Но, на мой взгляд, эти двое тоже могут проявить себя в будущем. Пока что они немного отстают, но не все прогрессируют в одном темпе. Их игра и рейтинг постоянно улучшаются, а это очень хороший знак, и они быстро развиваются.

Поэтому в будущем Джек потенциально может стать победителем «Большого шлема».

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1 комментарий
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Турок отстает, про Джеки уже второй год говорят на спорце
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