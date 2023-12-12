Корне получила wild card на Australian Open и сыграет на 68-м ТБШ подряд, обновив свой рекорд женского тура

Ализе Корне и Артур Казо получили wild card на Australian Open.

Приглашения предоставили по программе обмена между Tennis Australia и Федерацией тенниса Франции.

33-летняя Корне занимает 116-е место в рейтинге. Она сыграет на 68-м турнире «Большого шлема» подряд, улучшив свою же рекордную серию в женском туре. В 2022-м она дошла в Мельбурне до четвертьфинала – это ее лучший результат на ТБШ.

21-летний Казо – 130-я ракетка мира. В начале 2023-го он стоял 381-м. Он впервые выступит на австралийском ТБШ.

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