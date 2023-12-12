Фриц об идее объединения ТБШ и «Мастерсов» в отдельный тур: «Не думаю, что это когда-нибудь произойдет. Но так было бы проще следить болельщикам»

Тэйлор Фриц пояснил свои слова об идее создания премьер-тура.

«Всегда нужно пояснение для тех, кто не умеет читать...

Когда я говорю об отдельном или премиальном туре, я НЕ имею в виду только топ-игроков, как я уже сказал, «главный топ-тур» должен включать 100-120 лучших игроков, подобно тому, как 125 лучших в PGA [мужской гольф-тур] получают карту тура, и в конце года некоторые люди опускаются, а некоторые поднимаются в главный тур.

Также все, кто говорит, что у меня есть рейтинг/очки только из-за турниров 250, буквально доказывают мою точку зрения. Подобная система обеспечит всем одинаковое количество турниров (12-14 значимых турниров со 128 участниками), и никто не сможет пожаловаться на то, как кто-то получил свои очки/рейтинг, потому что никто не сможет набрать очки где-то еще.

Я не думаю, что это когда-нибудь произойдет, но меня спросили в интервью, и я честно высказал мнение. Я считаю, что так болельщикам было бы проще следить за теннисом».

Фриц поддержал идею отдельного тура из «Больших шлемов» и «Мастерсов»

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