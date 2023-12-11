Мирра Андреева выиграла награду WTA в номинации «Новичок года»

объявила обладателей ежегодных наград.

Игрок года – .

Пара года – Сторм Хантер и .

Прогресс года – .

Новичок года – .

Возвращение года – .

Награда за честную игру – .

Лучший тренер – Томаш Викторовски (тренер Швентек).

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