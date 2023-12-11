Мирра Андреева выиграла награду WTA в номинации «Новичок года»
WTA объявила обладателей ежегодных наград.
Игрок года – Ига Швентек.
Пара года – Сторм Хантер и Элиза Мертенс.
Прогресс года – Циньвэнь Чжэн.
Новичок года – Мирра Андреева.
Возвращение года – Элина Свитолина.
Награда за честную игру – Онс Жабер.
Лучший тренер – Томаш Викторовски (тренер Швентек).
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И очень обидно за Вондроушову, которой не дали "Возвращение года"((
Если уж не за шлем такие награды давать, то за что?