Мирра Андреева выиграла награду WTA в номинации «Новичок года»

Теги WTA Элина Свитолина Сторм Хантер Онс Жабер Элиза Мертенс Ига Швентек Циньвэнь Чжэн Мирра Андреева Теннис

WTA объявила обладателей ежегодных наград.

Игрок года – Ига Швентек.

Пара года – Сторм Хантер и Элиза Мертенс.

Прогресс года – Циньвэнь Чжэн.

Новичок года – Мирра Андреева.

Возвращение года – Элина Свитолина.

Награда за честную игру – Онс Жабер.

Лучший тренер – Томаш Викторовски (тренер Швентек).

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9 комментариев
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Вполне заслужила, прогресс налицо.
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Награда заслуженно нашла своего героя! Поздравления и респект Мирре!
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Прогресс года – Вондроушову, выиграла 1-ый Шлем (никто не ждал)+ попадание в 10-ку.
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Вау! Класс! Очень рада за Мирру!
И очень обидно за Вондроушову, которой не дали "Возвращение года"((
Если уж не за шлем такие награды давать, то за что?
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Ответ akschweyan
Вау! Класс! Очень рада за Мирру! И очень обидно за Вондроушову, которой не дали "Возвращение года"(( Если уж не за шлем такие награды давать, то за что?
ну вот за паспорт дали , как видите
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Эти награды не выигрывают, их присуждают. Это что-то вроде Лауреуса или Золотого Мяча.
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задался у Мирры 2023-й. Поздравления и успехов в следующем году
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Да на грунте и траве хорошо играла
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Ярко вспыхнувшей Мирре желаю сиять на теннисном небосклоне, как мириады звезд, и никогда не становиться миражом!
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