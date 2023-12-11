Турсунов о самом памятном матче – соперник слил на детском турнире, и его побил отец: «Ираклий уже уворачивается от ударов по печени, а я сижу с геймбоем счастливый»

Теги Дмитрий Турсунов ATP Теннис

Дмитрий Турсунов назвал самый памятный матч в карьере.

«Я бы рассказал, если бы их помнил (смеется).

Помню, я обыграл Ираклия Лобадзе на детском турнире. Я играл на два года старше, а он по детям вообще был красавчик.

Короче, я его обыгрываю. Потом несколько лет спустя он мне рассказал, что слил матч – папа его разозлил, и он специально слил.

Батя его, конечно, разрисовал очень прикольно. Причем даже, по-моему, при мне. Ираклий просто летал по раздевалке. Было прикольно смотреть, потому что это не со мной происходило, а с кем-то другим.

Я выиграл геймбой – на тот момент это было очень круто. Ираклий уже уворачивается от ударов по печени, а я сижу с геймбоем счастливый. Тут приходит мой папа и такой: «Что это у тебя, геймбой? Не-не-не, это очень плохо для глаз. Тебе нельзя».

Я отдал его Ираклию. Он весь в синяках, но счастливый, сидит с геймбоем. Мне отдал машинку, которую надо было клеить. В итоге я клеил этот тягач, а Ираклий ходил с геймбоем. И в синяках.

Он часто получал кренделей за проигрыши. Вообще это потрясающий человек, он настолько с юмором к этому относится. Мне кажется, я бы всю жизнь потом ненавидел всех, кто сделал мне больно. А он вообще красавчик. У него было много болезненных моментов с папой, но он всегда очень тепло о нем отзывается. Поэтому я завидую его оптимизму».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Папе, если по-хорошему, самому по щам надавать руки чешутся. Скотина, а не отец...
+3
0
+3
о, геймбой, ностальгия какая. до сих пор раз в несколько лет заряжаю его, просматриваю картриджи и играю матч-другой в ФИФА 2005))

а вот история про грузинского мальчика и его папу это, конечно, полный треш...
0
0
0
Ответ Евгений Фабиянчук
о, геймбой, ностальгия какая. до сих пор раз в несколько лет заряжаю его, просматриваю картриджи и играю матч-другой в ФИФА 2005)) а вот история про грузинского мальчика и его папу это, конечно, полный треш...
Уж по возрасту Димы речь явно о самом первом геймбое, за лет 12 до твоего FIFA 2005
0
0
0
Ответ encaro_one
Уж по возрасту Димы речь явно о самом первом геймбое, за лет 12 до твоего FIFA 2005
да это понятно, конечно, но у каждого ж своя история)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий