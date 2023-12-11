Турсунов о том, общается ли с Соболенко: «Когда видимся, киваем друг другу. Пока общих тем для общения нет»

Теги Дмитрий Турсунов WTA Арина Соболенко Теннис

Дмитрий Турсунов рассказал, в хороших ли он отношениях с Ариной Соболенко.

Турсунов – бывший тренер белоруски. Его спросили, общаются ли они на турнирах.

(Качает головой и улыбается). Когда видимся, киваем друг другу. Пока общих тем для общения нет.

– Только киваете и даже не здороваетесь?

– Редко пересекаемся просто. У нее есть команда, к ней не очень легко подобраться (усмехается).

Я особых усилий и не прикладываю. Считаю, что если меня уволили, на то есть свои причины. Если человек захочет общения, то он всегда может его возобновить.

А бегать за человеком и пытаться общаться, если у него нет на это желания, мне кажется неблагоразумным.

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3 комментария
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Эх помню их таймауты..
были главным источником контента для вта одно время. По ощущениям лет 10 прошло)
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Ушла Любовь.... бабы - они такие...
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Ему внутри конечно обидно, что не он довёл её до большого шлема и номер 1...
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