Турсунов о том, общается ли с Соболенко: «Когда видимся, киваем друг другу. Пока общих тем для общения нет»
Дмитрий Турсунов рассказал, в хороших ли он отношениях с Ариной Соболенко.
Турсунов – бывший тренер белоруски. Его спросили, общаются ли они на турнирах.
– (Качает головой и улыбается). Когда видимся, киваем друг другу. Пока общих тем для общения нет.
– Только киваете и даже не здороваетесь?
– Редко пересекаемся просто. У нее есть команда, к ней не очень легко подобраться (усмехается).
Я особых усилий и не прикладываю. Считаю, что если меня уволили, на то есть свои причины. Если человек захочет общения, то он всегда может его возобновить.
А бегать за человеком и пытаться общаться, если у него нет на это желания, мне кажется неблагоразумным.
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