Швентек раскритиковала календарь тура на сезон-2024

Первая ракетка мира Ига Швентек высказалась о календаре WTA-тура.

В 2024-м количество турниров WTA 1000 вырастет до десяти, а «тысячники» в Мадриде и Пекине увеличат сетки и станут двухнедельными.

«Если говорить про календарь, то у игроков появляется еще больше обязательств. Нам придется тратить еще больше сил, потому что турниры станут дольше.

Это не помогает тому, что обычно старается поддерживать WTA – психическому и физическому здоровью, а также жизненному балансу игроков.

Я бы принимала решения, которые больше соответствуют тому, что продвигает и поддерживает WTA».

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