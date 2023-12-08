Швентек прокомментировала то, что Соболенко смещала ее с вершины рейтинга

Ига Швентек прокомментировала то, что Арина Соболенко возглавляла рейтинг.

Белоруска сместила Швентек с первой строчки после US Open, но полька вернулась на первое место за счет титула на итоговом турнире.

«Она заслужила первую строчку. Провела отличный сезон, выиграла «Большой шлем», сыграла в финале другого и еще в двух полуфиналах. Это был потрясающий сезон.

Я предпочла сосредоточиться на других вещах, потому что давление, связанное с первой строчкой, было для меня слишком высоким. Поэтому до US Open я играла не очень свободно. Потом я поняла, что мне нужно изменить настрой и подход, быть другой теннисисткой, которая не сосредотачивается на всем этом.

Концовка сезона превзошла все ожидания. Я о том, что вернулась на первую строчку – и это произошло на итоговом, где было столько давления и странных обстоятельств».

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