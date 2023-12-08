Санторо о Надале: «Если он выиграет «Ролан Гаррос», это будет еще одно сверхчеловеческое достижение»

Фабрис Санторо прокомментировал возвращение Рафаэля Надаля в тур.

Экс-17-я ракетка мира ответил, может ли Надаль выиграть «Ролан Гаррос».

«Я бы хотел это увидеть. Будет очень сложно. Но я считаю, что это даже не имеет значения.

Если он выиграет «Ролан Гаррос», это будет еще одно сверхчеловеческое достижение. Но даже если он не выиграет много матчей, это не имеет значения. Когда он вернется, это уже будет победой. Я знаю, что для этого потребовались несколько месяцев сверхчеловеческих усилий».

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