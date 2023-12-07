Хамад Медьедович: «В этом году моим главным шагом вперед стала физподготовка»

Хамад Медьедович оценил свой прогресс в прошедшем сезоне.

«Думаю, в этом году моим главным шагом вперед стала физподготовка. Переход от «Фьючерсов» к «Челленджерам», а потом к турнирам ATP требует от тебя физической готовности, потому что матчи против соперников соперников высокого уровня очень изматывают.

В последние несколько лет мне кажется, что теннис во многом сводится к этому. Именно об этом мне сейчас говорят все опытные игроки: физподготовка, физподготовка, физподготовка.

Бывает, что у меня сильно падает процент первой подачи или я допускаю глупые ошибки с форхенда, отдавая очки сопернику. Над этим я буду работать в межсезонье. Что касается бэкхенда, то с приходом Виктора [Троицки] я значительно прибавил – ликвидирован еще один пробел в моей игре.

В начале профессиональной карьеры я слишком сильно давил на себя из-за рейтинга. Попасть в топ-100 – это не так уж мало, но моя конечная цель не просто стоять в сотне, она гораздо выше. Я не буду называть место, которого хотел бы достичь в следующем сезоне, но я верю в свои силы. Я просто хочу быть здоровым».

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