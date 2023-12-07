Бузкова будет тренироваться под руководством Кончиты Мартинес

Теги WTA Кончита Мартинес Мари Бузкова Теннис

34-я ракетка мира Мари Бузкова будет тренироваться под руководством Кончиты Мартинес.

С испанкой связался агент Бузковой. «Он спросил, не хочу ли я вернуться к тренерской работе. И теперь, когда год подошел к концу, оценив ситуацию, я решила, что сейчас самое время вернуться, потому что меня очень заинтересовал этот проект», – рассказала Мартинес.

В апреле 2023-го Мартинес завершила сотрудничество с Гарбинье Мугурусой, которая решила сделать перерыв в карьере.

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2 комментария
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Я одна прочла "Бузова"?
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