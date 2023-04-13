Мугуруса и Мартинес завершили сотрудничество

Кончита Мартинес больше не будет входить в команду Гарбинье Мугурусы.

«Мы с Гарбинье по взаимному согласию решили завершить сотрудничество. Это были фантастические несколько лет, полные прекрасных эмоций и чудесного опыта как на корте, так и за его пределами. Было очень приятно работать с тобой, Гарбинье. Желаю тебе всего наилучшего», – объявила Мартинес.

Мугуруса написала: «Лучшая и уникальная Кончита Мартинес. Спасибо за все!»

Мугуруса и Мартинес работали вместе на постоянной основе с начала 2020-го. До этого они сотрудничали во время «Уимблдона»-2017, когда Мугуруса выиграла свой второй «Большой шлем», и в начале 2018-го.

В феврале Мугуруса решила сделать перерыв в карьере: она пропустит грунтовый и травяной сезон.

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