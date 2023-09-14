Федерер о том, что почти не играет в теннис: «Для бывшего игрока забронировать корт и найти партнера – это целая эпопея»

Роджер Федерер редко играет в теннис после завершения карьеры.

«Я почти не играю, только с детьми. Для бывшего игрока забронировать корт и найти партнера – это целая эпопея, так что в итоге ты этим не занимаешься.

В отпуске я играл с нашими друзьями в Хэмптоне. Я не очень азартен. Просто приятно провести там время, посидеть на террасе и немного поиграть.

У меня были проблемы с коленом, поэтому я постоянно занимаюсь реабилитацией. Не получается делать много кардио – в основном упражнения с отягощениями, упражнения на пресс, упражнения на укрепление квадрицепсов. У меня есть физиотерапевт, с которым я работаю уже семь лет, и мы занимаемся четыре раза в неделю. Он делает процедуры, массаж, растяжку, работает со мной на тренировках».

Также 20-кратный чемпион «Больших шлемов» ответил, любят ли играть его дети.

«Нравится всем четверым. Поначалу девочкам не нравилось, но по мере того, как они прибавляют, они начинают получать удовольствие и теперь играют на очки. Они были в академии Макинроя в Ист-Хэмптоне, а мальчики – несколько дней в лагере [Рафаэля Надаля] на Майорке.

Когда у меня есть время – а я стараюсь его выкраивать, – мы идем на корт, и я их немного учу. Интересный опыт, потому что я в этот момент отец, а не бывший игрок. Но что есть, то есть».

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