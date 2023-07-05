Федерер о том, как занимается с дочками теннисом: «Я не тренер, а папа. И всем известно, чего стоят отцовские советы»
Роджер Федерер рассказал, занимается ли теннисом со своими дочерьми .
«Я не тренер, а папа. И всем известно, чего стоят отцовские советы. Не имеет значения, выигрывал ли ты «Уимблдон», ты все равно отец – и дети не хотят слушать, что ты говоришь.
Я стараюсь шутить, но иногда бываю строгим и просто их учу. Наверное, я больше сосредотачиваюсь на технике, рассказываю им про разные ракетки.
Не думаю, что мы были безумными теннисными родителями, которые говорили: «Девочки, вы обязаны каждый день играть по два часа». Но сейчас у меня есть ощущение, что к 14 годам они хотят играть все больше и больше».
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- Дочь, тут лучше закручивать мяч так
- Пааап, я сама знаю :)
Лицо феди😗