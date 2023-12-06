Синнер стал теннисистом года в Италии, Паолини – теннисисткой года

В Милане прошла церемония вручения наград телеканала Super Tennis, на которой были отмечены результаты итальянских игроков в сезоне-2023.

Финалист итогового Янник Синнер был признан лучшим теннисистом года.

Другие номинации:

Лучшая теннисистка: Жасмин Паолини.

Прогресс года: Маттео Арнальди.

Достижение года: выход женской сборной в финал Кубка Билли Джин Кинг.

Достижение века: первая за 47 лет победа мужской сборной в Кубке Дэвиса.

Лучший теннисист нового поколения: Федерико Чина.

Лучшая теннисистка нового поколения: Федерика Ургези.

Лучший тренер: Симоне Ваньоцци (Янник Синнер).

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