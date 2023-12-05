Маттео Берреттини: «Я вернусь в Австралии, но с моим нынешним рейтингом все будет сложнее»

Теги ATP Маттео Берреттини Теннис

Маттео Берреттини высказался о своем положении в рейтинге перед сезоном-2024.

На этой неделе итальянец занимает 92-ю строчку.

«В 2024-м я хочу испытать те же эмоции, что я испытал в Болонье и Малаге во время Кубка Дэвиса. Мне очень этого не хватает. Я не мог соревноваться, но поддержка ребят пошла мне на пользу.

Я вернусь в Австралии, но с моим нынешним рейтингом все будет сложнее. Сейчас я в порядке, я в предвкушении. Кубок Дэвиса подарил нам невероятные эмоции. Эта победа назревала давно и пришла после стольких поражений, причинивших нам боль».

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