Берреттини о психологических проблемах: «Я не получал удовольствия от процесса возвращения. Когда что-то болело, мне было очень тяжело»

Маттео Берреттини рассказал о психологических проблемах, с которыми столкнулся .

«Есть много, много причин, по которым мне было очень грустно. Прежде всего, конечно, потому, что я не мог соревноваться, а я люблю это делать.

Потом появилось еще одно обстоятельство. Я не получал удовольствия от процесса возвращения. К сожалению, [в прошлом] у меня было много травм, но я всегда находил не радость, но вызов в том, чтобы вернуться и почувствовать, что снова выкладываюсь по полной.

Когда что-то болело, мне было очень тяжело. Я сник. Психологически я не был готов к этому испытанию.

Для меня было очень важно сделать перерыв, немного подумать и не торопиться. Потому что тело и разум взаимосвязаны».

Берреттини назвал планы на следующий сезон. Итальянец не выступает с тех пор, как подвернул ногу на US Open.

«Надеюсь, что начну в Австралии. Вот моя цель – сыграть в следующем году как можно больше матчей.

Сейчас я упорно работаю, чтобы подготовиться. Мне нравится играть в Австралии. С ней у меня связаны прекрасные воспоминания, и я всегда с удовольствием туда приезжаю и там играю.

Думаю, это вполне осуществимо. Поэтому я упорно для этого работаю».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе