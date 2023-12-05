Тони Надаль: «Рафаэль, как и я, верит, что на «Ролан Гаррос» у него будет шанс добиться больших успехов. Выиграть будет очень сложно, но не невозможно»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Ролан Гаррос Тони Надаль Карлос Алькарас Теннис

Тони Надаль считает, что у его племянника есть шанс выиграть 15-й «Ролан Гаррос».

«Рафаэль возобновил тренировки с хорошей интенсивностью. Он тренируется в обычном режиме и каждый день с большой интенсивностью. Главное, чтобы он дал себе шанс снова сыграть на «Ролан Гаррос». Его мечта – провести хороший сезон и сыграть на очень высоком уровне. Он знает, что будет сложно, потому что с каждым годом появляется все больше игроков невероятного уровня, которые все сильнее бьют по мячу. Он мечтает попробовать еще раз и получить возможность сыграть, особенно в Париже.

За последние три недели он стал гораздо эффективнее тренироваться. Он уверен, что если его тело в порядке, то и теннис будет на уровне.

Он, как и я, верит, что на «Ролан Гаррос» у него будет шанс добиться больших успехов.

Выиграть будет очень сложно, но не невозможно. Будет очень сложно победить Джоковича и Алькараса, но я думаю, что если Рафаэль будет хорошо играть, то у него будут шансы на титул».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий