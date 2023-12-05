Тони Надаль: «Рафаэль, как и я, верит, что на «Ролан Гаррос» у него будет шанс добиться больших успехов. Выиграть будет очень сложно, но не невозможно»

Тони Надаль считает, что у его племянника есть шанс выиграть 15-й «Ролан Гаррос».

«Рафаэль возобновил тренировки с хорошей интенсивностью. Он тренируется в обычном режиме и каждый день с большой интенсивностью. Главное, чтобы он дал себе шанс снова сыграть на «Ролан Гаррос». Его мечта – провести хороший сезон и сыграть на очень высоком уровне. Он знает, что будет сложно, потому что с каждым годом появляется все больше игроков невероятного уровня, которые все сильнее бьют по мячу. Он мечтает попробовать еще раз и получить возможность сыграть, особенно в Париже.

За последние три недели он стал гораздо эффективнее тренироваться. Он уверен, что если его тело в порядке, то и теннис будет на уровне.

Он, как и я, верит, что на «Ролан Гаррос» у него будет шанс добиться больших успехов.

Выиграть будет очень сложно, но не невозможно. Будет очень сложно победить Джоковича и Алькараса, но я думаю, что если Рафаэль будет хорошо играть, то у него будут шансы на титул».

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