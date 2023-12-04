Руне о соперничестве с Джоковичем: «Мы должны его выдавливать. Мы должны его обыгрывать – и не раз, а постоянно»

Теги Новак Джокович ATP Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне прокомментировал соперничество молодых игроков с Новаком Джоковичем.

«Очень классно входить в эту группу молодых игроков. Все мы добиваемся успехов: Синнер провел феноменальный сезон, Алькарас выиграл «Уимблдон». Очень здорово, что между нами есть соперничество, как в предыдущем поколении было у Роджера, Рафы, Новака, Маррея. Здорово, что есть такая группа, которая может доминировать в туре.

Я не говорю, что мы уже доминируем, Новак никуда не делся, мы должны его выдавливать. В этом году он все равно выиграл три из четырех «Больших шлемов». Мы должны его обыгрывать – и не раз, а постоянно. Я буду стараться выигрывать у него в каждом матче. Потому что зачем ему уходить, если он по-прежнему выигрывает крупные турниры?

Он не остановится, пока мы будем его обыгрывать. Чем раньше мы поднимем уровень, тем быстрее захватим тур.

Мне нравится, что Новак еще играет, потому что это показывает нам, молодым, что почем. Новак задает очень высокий стандарт. И для нас видеть его вблизи очень полезно».

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6 комментариев
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самое забавное, что Новак в любом случае рано или поздно закончит из-за возраста, а молодняк будет считать, что это именно из-за них))
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Ответ Stas Salesov
Руняша идет за скальпом Джоковича, как же не повезло.. Давай прямо в Мельбурне сними его, особенно ценно будет😈
Снимет также,как с Рублева на АО?
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Но но, выдавливать он собрался, смотри сам не выдави💩😀‼️
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