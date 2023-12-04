Бывший тренер Шараповой: «Не думаю, что Надаль будет бороться за «Шлемы»

Теги Рафаэль Надаль ATP Теннис

Бывший тренер Марии Шараповой прокомментировал перспективы Рафаэля Надаля..

Рик Мэйси, работавший еще и с сестрами Уильямс, высказался о том, что в следующем сезона 22-кратный чемпион «Больших шлемов» вернется в тур после травмы бедра, из-за которой не играл почти год.

«С возрастом игроки немного теряют в подвижности, и соперники уже не так их боятся – они видят уязвимость. Между ребятами в топе и всеми остальными разница не очень большая. И когда они знают, что у них есть шанс, начинается уже совсем другая история – даже на грунте.

Раньше матч против Рафы на грунте кончался еще до того, как начинался. Ты знал, что, скорее всего, не выиграешь.

В общем, я желаю Рафе успехов, но он сейчас не на том уровне, на котором был раньше. Не думаю, что он будет бороться за «Шлемы». Он может быть опасен, на грунте с ним у всех будут проблемы, но все зависит от состояния его здоровья».

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