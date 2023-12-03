В команду Циньвэнь Чжэн вернулся Пере Риба

Теги WTA Пере Риба-Мадрид Циньвэнь Чжэн Теннис

Циньвэнь Чжэн снова будет тренировать Пере Риба.

«Воссоединившись после паузы, готовы вместе отправиться в путь и подготовиться к предстоящему году. Возвращаемся к старым временам☺️😎», – подписали фото 15-я ракетка мира и тренер.

Риба сотрудничал с Циньвэнь Чжэн с 2021 года до «Ролан Гаррос»-2023. По его руководством она поднялась из-за пределов топ-100 в топ-30.

В сентябре из команды китаянки ушел Вим Фисетт, который вернулся к Наоми Осаке.

Риба месяц назад завершил работу с Коко Гауфф, объяснив, что не может столько путешествовать «по семейным обстоятельствам».

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