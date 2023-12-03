Фриц о возвращении Надаля: «Я этого ожидал. Вряд ли он собирался просто уйти на пенсию и не попробовать еще раз»

Теги Рафаэль Надаль ATP Тэйлор Фриц Теннис

Тэйлор Фриц отреагировал на возвращение Рафаэля Надаля.

Испанец, не игравший с Australian Open-2023, выступит на турнире в Брисбене.

«Я этого ожидал, это же Рафа. Вряд ли он собирался просто уйти на пенсию и не попробовать еще раз, поэтому я, безусловно, ожидал, что после перерыва он вернется в начале года. Это хорошая новость для тенниса в целом.

Думаю, ему будет нелегко. Возможно, он будет не в лучшей форме. По-моему, довольно безумно, если он не будет сеяным. Любой в первом круге сможет попасть на Рафу, и это будет безумие.

Это Рафа, поэтому, даже если после возвращения он будет не в лучшей форме или ему потребуется время, он все равно будет очень хорошо играть и все равно будет сложным соперником для многих ребят, если попадется им на ранних стадиях турниров, просто потому что будет несеяным».

Сейчас Надаль стоит за пределами топ-650, но он сможет заявляться на турниры по защищенному рейтингу.

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2 комментария
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Всем интересно что из этого получится уверен если Рафа поймёт, что неконкурентоспособен, он не станет пытаться выпрыгнуть из шортов как Маррей с Вавринкой🤷‍♀️‼️
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Если раньше после жеребьевки на ТБШ все первым делом обращали кто в чьей половине, четверти, то сейчас люди будут сразу же бросать взгляд на первые круги, кому попался Рафа и только потом смотреть что там дальше. Величие - оно ведь не столько в том, у кого больше трофеев(величие не в цифрах), сколько в таких едва уловимых, но тем не менее очень важных моментиках.
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