Фриц о возвращении Надаля: «Я этого ожидал. Вряд ли он собирался просто уйти на пенсию и не попробовать еще раз»

Тэйлор Фриц отреагировал на возвращение Рафаэля Надаля.

Испанец, не игравший с Australian Open-2023, выступит на турнире в Брисбене.

«Я этого ожидал, это же Рафа. Вряд ли он собирался просто уйти на пенсию и не попробовать еще раз, поэтому я, безусловно, ожидал, что после перерыва он вернется в начале года. Это хорошая новость для тенниса в целом.

Думаю, ему будет нелегко. Возможно, он будет не в лучшей форме. По-моему, довольно безумно, если он не будет сеяным. Любой в первом круге сможет попасть на Рафу, и это будет безумие.

Это Рафа, поэтому, даже если после возвращения он будет не в лучшей форме или ему потребуется время, он все равно будет очень хорошо играть и все равно будет сложным соперником для многих ребят, если попадется им на ранних стадиях турниров, просто потому что будет несеяным».

Сейчас Надаль стоит за пределами топ-650, но он сможет заявляться на турниры по защищенному рейтингу.

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