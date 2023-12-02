Адриан Маннарино: «Раньше позволял себе ходить на вечеринки и пропускать тренировки. С возрастом понял, что с этим надо завязывать»

22-я ракетка мира Адриан Маннарино, на этой неделе участвующий в выставочном турнире в Санкт-Петербурге, ответил на вопросы о значимых моментах своей карьеры.

– Как в уже зрелом по теннисным меркам возрасте вы пришли к тому, что провели лучший сезон в карьере?

– Некоторое время назад я понял, как важно теннисисту вести здоровый образ жизни. И в последние два года я много тренировался, хорошо восстанавливался и следил за своим режимом. Если честно, раньше мне этого не хватало. Я позволял себе ходить на вечеринки, пропускать тренировки и просто больше отдыхать. Но с возрастом понял, что надо с этим завязывать. Захотелось дать себе шанс попробовать стать топом. И со временем такой подход привел меня на тот уровень, на котором я сейчас нахожусь.

– Какая из 10 побед над соперниками из топ-10 для вас наиболее важная и ценная?

– Все они по-своему важны. Но из всех я бы выделил победу над Марином Чиличем в Токио в 2017 году. Все-таки это был полуфинал «пятисотника»: на кону стояли большие очки. И после этой победы у меня была хорошая серия, я поверил в свои силы. Но, если честно, позиция в рейтинге не так важна. Иногда соперник, стоящий 25-м или 30-м, может выдать потрясающий матч. Так что рейтинг – это всего лишь цифры. А важнее всего теннис, который ты показываешь, – цитирует Маннарино GoTennis.ru.

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