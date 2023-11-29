Медведев отказался называть призовой фонд выставочного турнира в Петербурге: «Мы никому ничего не насыпали»

Теги ATP WTA Александр Медведев призовые деньги Трофеи Северной Пальмиры Теннис

Александр Медведев ответил на вопрос о призовых на выставочном турнире в Петербурге.

Командный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» пройдет 1-3 декабря.

«Есть шутка старая – «будете за еду играть». Команды борются за титул, но есть финансовые условия пребывания игроков на турнире, которые включают успешность выступления. Такого, что выиграли и разделили деньги на шестерых, нет.

Нет необходимости объявлять призовой фонд. Любят писать, что ребятам насыпали денег – вот они и приехали. Мы никому ничего не насыпали», – цитирует гендиректора соревнований РИА Новости.

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5 комментариев
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Dinamik1
Еще пока пилят
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goodloser
Газпром, как следует из его рекламного слогана, национальное достояние. Народ имеет право знать, как расходуются его деньги.
+5
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cosset
Ответ goodloser
Газпром, как следует из его рекламного слогана, национальное достояние. Народ имеет право знать, как расходуются его деньги.
Загляните в бюджет страны, масса статей расходов засекречены. Теперь на одну тайну меньше стало, очевидно, что деньги пошли на выставочный теннисный турнир! )))
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sashati
Ответ Ksenia RN
Чем ерундой заниматься, лучше б, в самом деле, озаботились приездом Надаля - в накладе не остались бы, ажиотаж был бы обеспечен)
Да нафига он нужен? Нет, он великий спортсмен, но здесь нет равных ему, нужен баланс..
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