Медведев отказался называть призовой фонд выставочного турнира в Петербурге: «Мы никому ничего не насыпали»

Александр Медведев ответил на вопрос о призовых на выставочном турнире в Петербурге.

Командный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» пройдет 1-3 декабря.

«Есть шутка старая – «будете за еду играть». Команды борются за титул, но есть финансовые условия пребывания игроков на турнире, которые включают успешность выступления. Такого, что выиграли и разделили деньги на шестерых, нет.

Нет необходимости объявлять призовой фонд. Любят писать, что ребятам насыпали денег – вот они и приехали. Мы никому ничего не насыпали», – цитирует гендиректора соревнований РИА Новости.

Александр Медведев: «Общался с представителем Надаля по поводу участия в турнире в Санкт-Петербурге»

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