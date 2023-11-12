Маннарино о трех титулах за сезон: «Отчасти сказывается опыт. Мои удары не лучше, чем раньше, но я лучше понимаю игру»

Адриан Маннарино подвел итоги сезона.

Его спросили о том, что в 35 лет он выиграл три титула.

– Я бы предпочел быть 25-летним! (Смеется.) На самом деле, в этом году у меня не было сильных травм. Я весь год был серьезно настроен. Безусловно, упорная работа принесла плоды. Осознание пришло в начале травяного сезона. Я многих обыгрывал на тренировках, хотя их результаты были лучше моих. Это заставило меня задуматься.

– Вы часто говорите, что играли и на более высоком уровне, чем в 2023-м. И тем не менее три титула и 43 победы за сезон – это лучший результат в вашей карьеры. Чем это объясняется, если не уровнем игры?

– Отчасти сказывается опыт. Мои удары не лучше, чем раньше, но я лучше понимаю игру и то, как можно усложнить жизнь соперникам. Я научился грамотно использовать свою игру. Кроме того, не отрицаю, есть элемент удачи. Это сочетание нескольких факторов, которые приносят хорошие результаты. Но, признаюсь, я больше не хочу об этом думать. Сейчас хочу просто наслаждаться.

– Какие планы на межсезонье?

– Пора было заканчивать сезон. Я много играл с июня. Поэтому я возьму дней 10 отпуска, чтобы дать телу отдых. Хочу залечить небольшие повреждения, которые беспокоили две-три недели. Что касается остального, то я не забегаю далеко вперед.

– Каким вы представляете 2024-й? Ваши цели изменятся после такого потрясающего сезона?

– В этом году я не слишком удачно начал сезон. Поэтому постараюсь показать максимум с января до конца марта. Потом, в апреле-мае, отдохну два месяца. (Смеется.) Потому что грунтовые корты, ох... У меня никогда не было рейтинговых целей. Каждое поражение болезненное. Поэтому на каждый турнир я приезжаю с мыслью, что сделаю все возможное. Знаю только, что с января по июнь у меня есть отличная возможность подняться на несколько строчек. Тем более я буду сеяным на турнирах ATP 250 и 500. Перспективы отличные. Постараюсь по максимуму воспользоваться шансами.

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