Хачанов о роли жены в его карьере: «Мы всего добились вместе. Когда на личном фронте у тебя все хорошо, тебе ни за что не надо переживать»

15-я ракетка мира Карен Хачанов рассказал о целях на следующий сезон.

«Цели остаются абсолютно такими же: попасть в десятку – что, в принципе, и удалось сделать на короткий срок в этом году – и на итоговый. Я шел и в этом году на итоговый. Поэтому цели абсолютно такие же. Посмотрим.

Следил ли за рейтингом в концовке сезона? Ну да. Если бы в Китае, может, лучше сыграл – именно на «Мастерсе» – или в Пекине, в Токио... Понятное дело, шансы были: Хуркач, который стоял за мной, в итоге закончил выше и заслуженно это сделал. А вообще, шансы были даже до последнего: если бы я выиграл в Париже и еще в Меце, как-то мог бы зацепиться. Конечно, в голове эта мотивация, такой бонус всегда фигурировали».

Также он ответил на вопрос о роли жены в жизни спортсмена.

«Конечно, это очень важная составляющая. Когда на личном фронте у тебя все хорошо, семья – это твой тыл, тебе ни за что не надо переживать. Сколько примеров было у разных спортсменов, даже у иностранных футболистов: постоянный стресс за пределами [поля] мешает и отвлекает.

Опять же, это дело каждого, и не мне говорить, кому, когда, с кем жениться, во сколько лет... Это выбор каждого, но, конечно, если ты нашел того человека, с которым тебе комфортно, которого ты любишь и с которым будешь проводить вместе все оставшееся время, то это здорово и это только большой плюс.

Я не раз говорил, что всего, чего добился, я добился с [женой] Вероникой. И, опять же, мы друг друга знали вообще с восьми лет, и, когда познакомились, она тоже чуть-чуть для себя играла в теннис. Когда мы, так скажем, начали встречаться, мне было 17 лет, исполнялось 18, а женился я в 19, исполнялось 20. Рано, но я так хотел, я так сделал и очень рад. Весь путь по карьерной лестнице я уже прошел с Вероникой, поэтому я ей очень благодарен. Мы всего добились вместе», – рассказал Хачанов в интервью для YouTube-канала «Больше!»

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