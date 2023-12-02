Сегодня 50-летие Моники Селеш

Теги WTA Моника Селеш Теннис

Сегодня 50-летие отмечает экс-первая ракетка мира Моника Селеш.

Селеш родилась в югославском городе Нови-Сад (сейчас этот город находится в Сербии) у родителей-венгров. В 1994 году получила американское гражданство, а в 2007 стала также гражданкой Венгрии.

Профессиональную карьеру начала в 1989 году, на ее счету 53 титула в одиночном разряде, в том числе девять – «Большого шлема», и шесть титулов в парном.

Селеш принадлежит ряд рекордов WTA: она стала самой юной победительницей «Ролан Гаррос», в возрасте 16 лет и 6 месяцев обыграв в финале Штеффи Граф, на тот момент первую ракетку мира; Селеш стала самой молодой победительницей итогового турнира (16 лет 11 месяцев), обыграв в финале Габриэлу Сабатини. Бронзовый призер Олимпиады-2000 в Сиднее.

В 1993-м году стала жертвой одного из самых страшных инцидентов в истории тенниса, когда во время матча турнира в Гамбурге психически нездоровый фанат Граф выбежал на корт и ударил Селеш ножом между лопаток. Вернувшись два года спустя, теннисистка вскоре выиграла свой последний титул «Большого шлема» на Australian Open.

В июле 2009-го Селеш включили в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте.

Селеш была королевой: к 19 выиграла 8 «Шлемов», пряталась от фанов под париком. А потом ее ударили ножом на корте

10 комментариев
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С Юбилеем, великая! Эх, если бы не тот больной с ножом...
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Если бы не тот страшный случай в теннисе,ещё столько же шлемов выиграла бы .
С юбилей,Моника,столько же ещё прожить и радоваться жизни !🎉🥂🎂🤗♥️
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Легенда
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какой я старый...
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С днем рождения Моника🎂. Счастья и всего самого наилучшего.😚. Была бы сейчас лучшей в истории женского тенниса . Очень жаль что эта трагедия все сломала. Результаты все равно впечатляющие конечно, но Моника не реализовала и половины того на что была способна в плане тенниса . Не по своей вине 😔.
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С юбилеем. Если бы не этот придурок, то шлемов у Штеффи было бы поменьше
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Уимблдона не хватило Селеш для карьерного шлема. Единственный финал Моники пришёлся на 1992-й год, но не сложилось. А могла тогда взять все четыре шлема в течение года. Жаль..Селеш, безусловно, была достойна. Также, впрочем, как и Энен и Хингинс. И Монике и Мартине помешала Штеффи. А Энен всё испортила Моресмо, когда был последний шанс.
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Ответ Dikki Shelton
С днем рождения Моника🎂. Счастья и всего самого наилучшего.😚. Была бы сейчас лучшей в истории женского тенниса . Очень жаль что эта трагедия все сломала. Результаты все равно впечатляющие конечно, но Моника не реализовала и половины того на что была способна в плане тенниса . Не по своей вине 😔.
Травма была чисто психологическая. Порез был глубиной 1.5 см.
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Ответ Йенс Мустерманн
Если бы не носатая немка с нанятым любителем ножиков Пархе, то Моника явно имела бы двузначное количество шлемов.
Наверное такой же как и ты фанатик был
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