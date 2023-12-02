Сегодня 50-летие Моники Селеш

Сегодня 50-летие отмечает экс-первая ракетка мира Моника Селеш.

Селеш родилась в югославском городе Нови-Сад (сейчас этот город находится в Сербии) у родителей-венгров. В 1994 году получила американское гражданство, а в 2007 стала также гражданкой Венгрии.

Профессиональную карьеру начала в 1989 году, на ее счету 53 титула в одиночном разряде, в том числе девять – «Большого шлема», и шесть титулов в парном.

Селеш принадлежит ряд рекордов WTA: она стала самой юной победительницей «Ролан Гаррос», в возрасте 16 лет и 6 месяцев обыграв в финале Штеффи Граф, на тот момент первую ракетку мира; Селеш стала самой молодой победительницей итогового турнира (16 лет 11 месяцев), обыграв в финале Габриэлу Сабатини. Бронзовый призер Олимпиады-2000 в Сиднее.

В 1993-м году стала жертвой одного из самых страшных инцидентов в истории тенниса, когда во время матча турнира в Гамбурге психически нездоровый фанат Граф выбежал на корт и ударил Селеш ножом между лопаток. Вернувшись два года спустя, теннисистка вскоре выиграла свой последний титул «Большого шлема» на Australian Open.

В июле 2009-го Селеш включили в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте.

Селеш была королевой: к 19 выиграла 8 «Шлемов», пряталась от фанов под париком. А потом ее ударили ножом на корте