Фриц о Руне: «Люди путают его желание стать членом новой Большой тройки с наглостью»

Тэйлор Фриц рассказал об отношениях с Хольгером Руне.

«Мне нравится Хольгер, у меня с ним никогда не было проблем, мы даже в паре играли.

У него большие ожидания и большие амбиции. И я думаю, что люди путают его желание стать членом новой Большой тройки, добиваться больших результатов с наглостью.

А что тут такого? Люди не понимают, что для успеха нужна вера, нужно немного наглости и уверенности».

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