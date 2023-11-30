Фриц о Руне: «Люди путают его желание стать членом новой Большой тройки с наглостью»

Теги ATP Тэйлор Фриц Хольгер Руне Теннис

Тэйлор Фриц рассказал об отношениях с Хольгером Руне.

«Мне нравится Хольгер, у меня с ним никогда не было проблем, мы даже в паре играли.

У него большие ожидания и большие амбиции. И я думаю, что люди путают его желание стать членом новой Большой тройки, добиваться больших результатов с наглостью.

А что тут такого? Люди не понимают, что для успеха нужна вера, нужно немного наглости и уверенности».

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3 комментария
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ну так-то он прав, судя по всяким видео с каналов АТП и теннис тв Руне вообще приятный парень, на корте бывает заносчивый (хотя за этот год значительно улучшил свое поведение), но это в целом нормально для спортсмена, Рублев вон на корте вообще создает впечатление абсолютно психически нездорового человека, а в жизни он абсолютно другой
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+19
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Ответ Nottingham Forest
ну так-то он прав, судя по всяким видео с каналов АТП и теннис тв Руне вообще приятный парень, на корте бывает заносчивый (хотя за этот год значительно улучшил свое поведение), но это в целом нормально для спортсмена, Рублев вон на корте вообще создает впечатление абсолютно психически нездорового человека, а в жизни он абсолютно другой
Не понимаю, как можно минусовать ваш комментарий. Спасибо вам (ну и Тейлору) за адекватность и добрые слова поддержки!
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Согласен. И думаю, даже самые уважаемые в мире теннисные эксперты, завсегдатаи спортсру, теперь это понимают.
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