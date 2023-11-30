Экс-66-я ракетка мира Минелла стала депутатом парламента Люксембурга

Экс-66-я ракетка мира стала депутатом парламента Люксембурга. Ее туда избрали как члена Демократической партии.

38-летняя Минелла станет главой комитета по делам семьи.

«Я считаю, что у нас есть долг перед новым поколением. Я получила возможность внести свой вклад. Я много думала о том, вписываться в избирательные списки. В итоге решила использовать силы, чтобы оживить политическую сцену и помочь», – говорила Минелла.

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