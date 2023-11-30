Экс-66-я ракетка мира Минелла стала депутатом парламента Люксембурга

Теги WTA Мэнди Минелла Политика Теннис

Экс-66-я ракетка мира Мэнди Минелла стала депутатом парламента Люксембурга. Ее туда избрали как члена Демократической партии.

38-летняя Минелла станет главой комитета по делам семьи.

«Я считаю, что у нас есть долг перед новым поколением. Я получила возможность внести свой вклад. Я много думала о том, вписываться в избирательные списки. В итоге решила использовать силы, чтобы оживить политическую сцену и помочь», – говорила Минелла.

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8 комментариев
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Я помню ее, красивая теннисистка была.
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Это потому что её имя Мэнди!:)
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Красотка же, а все туда же, в депутаты.
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надо же Кузю опередила 😬
Свет, шибче !
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Самая красивая и дружелюбная теннисистка в туре, а теперь еще и лицо люксембургского парламента. Умница Мэнди!
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Ну вот, а говорили, что там вам не здесь)))
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