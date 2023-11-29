Фис о том, что матчи на молодежном итоговом начинаются без разминки: «Пришлось адаптироваться как физически, так и психологически»

Артур Фис прокомментировал стартовую победу на молодежном итоговом в Джидде.

Он обыграл Луку Нарди 2:4, 4:3(6), 4:2, 1:4, 4:2.

Матчи проходят в пятисетовом формате, но в сетах игра идет до четырех геймов. При счете 3:3 проводится тай-брейк. При счете 40:40 в гейме играется решающее очко. Матчи начинаются без разминки.

«Матч был сложным. Я впервые в жизни играл до четырех геймов. Все менялось очень быстро, я вел 2:0 по сетам, имел брейк-пойнты и чувствовал себя прекрасно. А потом упустил очко при счете «ровно», и все изменилось. Я очень рад, что победил сегодня.

Мне пришлось адаптироваться как физически, так и психологически. Обычно я не играю перед матчем, но сегодня пришлось это делать с моими тренерами. Мы поиграли минут 10, чтобы почувствовать мяч и выйти на корт уже размятым. Не настолько размятым, как перед обычным матчем, но достаточно. Если это станет обычной практикой, нам придется приспосабливаться, чтобы выходить и сразу играть».

5 самых перспективных теннисистов мира

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе