Молодежный итоговый турнир ATP. Групповой этап. Фис обыграл Нарди, Медьедович – Микельсена, Штрикер уступил Коболли, Шельбай – Ван Ашу
В Саудовской Аравии начался молодежный итоговый турнир ATP.
Матчи проходят в пятисетовом формате, но в сетах игра идет до четырех геймов. При счете 3:3 проводится тай-брейк. При счете 40:40 в гейме играется решающее очко.
Next Gen ATP Finals
Джидда, Саудовская Аравия
28 ноября – 2 декабря 2023
Итоговый турнир ATP для игроков не старше 21
Призовой фонд – 2 000 000 долларов
Крытые корты, хард
Групповой этап
Зеленая группа
|Теннисист
|АФ
|ДШ
|ФК
|ЛН
|Матчи
|Сеты
|Геймы
|Артур Фис
|W
|1:0
|3:2
|15:15
|Доминик Штрикер
|L
|0:1
|1:3
|9:15
|Флавио Коболли
|W
|1:0
|3:1
|15:9
|Лука Нарди
|L
|0:1
|2:3
|15:15
Первый тур
Артур Фис (Франция) – Лука Нарди (Италия) – 2:4, 4:3(6), 4:2, 1:4, 4:2
Флавио Коболли (Италия) – Доминик Штрикер (Швейцария) – 4:2, 3:4(7), 4:1, 4:2
Красная группа
|Теннисист
|ЛВА
|АМ
|ХМ
|АШ
|Матчи
|Сеты
|Геймы
|Люка Ван Аш
|W
|1:0
|3:1
|15:9
|Алекс Микельсен
|L
|0:1
|2:3
|16:18
|Хамад Медьедович
|W
|1:0
|3:2
|18:16
|Абдулла Шельбай
|L
|0:1
|1:3
|9:15
Первый тур
Люка Ван Аш (Франция) – Абдулла Шельбай (Иордания) – 4:3(5), 3:4(5), 4:1, 4:1
Хамад Медьедович (Сербия) – Алекс Микельсен (США) – 4:2, 4:3(3), 3:4(3), 3:4(5), 4:3(4)
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