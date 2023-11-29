Молодежный итоговый турнир ATP. Групповой этап. Фис обыграл Нарди, Медьедович – Микельсена, Штрикер уступил Коболли, Шельбай – Ван Ашу

Теги результаты ATP Next Gen ATP Finals Лука Нарди Доминик Штрикер Хамад Медьедович Флавио Коболли Люка Ван Аш Алекс Микельсен Артур Фис Теннис

В Саудовской Аравии начался молодежный итоговый турнир ATP.

Матчи проходят в пятисетовом формате, но в сетах игра идет до четырех геймов. При счете 3:3 проводится тай-брейк. При счете 40:40 в гейме играется решающее очко.

Next Gen ATP Finals

Джидда, Саудовская Аравия

28 ноября – 2 декабря 2023

Итоговый турнир ATP для игроков не старше 21

Призовой фонд – 2 000 000 долларов

Крытые корты, хард

Групповой этап

 

Зеленая группа

 

Теннисист АФ ДШ ФК ЛН Матчи Сеты Геймы
Артур Фис        W 1:0  3:2 15:15 
Доминик Штрикер      L   0:1  1:3  9:15 
Флавио Коболли    W     1:0  3:1  15:9 
Лука Нарди       0:1  2:3 15:15 

 

Первый тур

Артур Фис (Франция) – Лука Нарди (Италия) – 2:4, 4:3(6), 4:2, 1:4, 4:2

Флавио Коболли (Италия) – Доминик Штрикер (Швейцария) – 4:2, 3:4(7), 4:1, 4:2

Красная группа

 

Теннисист ЛВА АМ ХМ АШ Матчи Сеты Геймы
Люка Ван Аш        W 1:0  3:1 15:9 
Алекс Микельсен      L    0:1  2:3  16:18 
Хамад Медьедович   W     1:0 3:2 18:16 
Абдулла Шельбай       0:1  1:3  9:15 

 

Первый тур

Люка Ван Аш (Франция) – Абдулла Шельбай (Иордания) – 4:3(5), 3:4(5), 4:1, 4:1

Хамад Медьедович (Сербия) – Алекс Микельсен (США) – 4:2, 4:3(3), 3:4(3), 3:4(5), 4:3(4)

11 комментариев

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STB
Ответ SKA Rostov1992
До сих пор не пойму для чего нужна эта водокачка в самом конце сезона. Рейтинговых очков нет, тупые правила с сетами до 4-х геймов и зачастую половина состава чистые ноунеймы. Кто нибудь эту шляпу вообще смотрит?
какие чистые ноунеймы? Там за все эти годы не было ни одного ноунейма, кроме вайлд-кардников ииальянцев, ну и Дональдсон с Мунаром не взлетели, и на участников 22-23 ещё надо в будущем посмотреть. 2 шлема и 13 финалов ТБШ у участников этого турнира в активе ПОСЛЕ участия в этом турнире
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Хозяин патриотов
Оч «логично» проводить молодежный Итоговый после так сказать главного блюда.
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SKA Rostov1992
До сих пор не пойму для чего нужна эта водокачка в самом конце сезона. Рейтинговых очков нет, тупые правила с сетами до 4-х геймов и зачастую половина состава чистые ноунеймы. Кто нибудь эту шляпу вообще смотрит?
+4
-3
+1
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qdr1k
Фис с Ван Ашем должны играть в финале
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Виктор Морев
Ответ Йенс Мустерманн
На сайте ATP в профайле палестинца указаны вес 86кг и рост 188 см. Да и по картинке там видна гора мяса. Вырастили бройлерного бычка, не зря у него в тренерах допингист Виктор Троицки.
ты о ком, о Шельбае ? так он выпускник: академии Надаля
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Виктор Морев
Ответ Йенс Мустерманн
Возможно и так, но Шарапов забанен за допинг.
так Надаль сам бычок и выпускники его академии такие же
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