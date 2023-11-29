Молодежный итоговый турнир ATP. Групповой этап. Фис обыграл Нарди, Медьедович – Микельсена, Штрикер уступил Коболли, Шельбай – Ван Ашу

В Саудовской Аравии начался молодежный итоговый турнир ATP.

Матчи проходят в пятисетовом формате, но в сетах игра идет до четырех геймов. При счете 3:3 проводится тай-брейк. При счете 40:40 в гейме играется решающее очко.

Next Gen ATP Finals

Джидда, Саудовская Аравия

28 ноября – 2 декабря 2023

Итоговый турнир ATP для игроков не старше 21

Призовой фонд – 2 000 000 долларов

Крытые корты, хард

Групповой этап

Зеленая группа

Теннисист АФ ДШ ФК ЛН Матчи Сеты Геймы Артур Фис W 1:0 3:2 15:15 Доминик Штрикер L 0:1 1:3 9:15 Флавио Коболли W 1:0 3:1 15:9 Лука Нарди L 0:1 2:3 15:15

Первый тур

Артур Фис (Франция) – Лука Нарди (Италия) – 2:4, 4:3(6), 4:2, 1:4, 4:2

Флавио Коболли (Италия) – Доминик Штрикер (Швейцария) – 4:2, 3:4(7), 4:1, 4:2

Красная группа

Теннисист ЛВА АМ ХМ АШ Матчи Сеты Геймы Люка Ван Аш W 1:0 3:1 15:9 Алекс Микельсен L 0:1 2:3 16:18 Хамад Медьедович W 1:0 3:2 18:16 Абдулла Шельбай L 0:1 1:3 9:15

Первый тур

Люка Ван Аш (Франция) – Абдулла Шельбай (Иордания) – 4:3(5), 3:4(5), 4:1, 4:1

Хамад Медьедович (Сербия) – Алекс Микельсен (США) – 4:2, 4:3(3), 3:4(3), 3:4(5), 4:3(4)