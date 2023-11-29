Александр Шевченко: «Понял, насколько сложно совмещать теннис на топ-уровне с игрой в PlayStation. Но у Медведева каким-то образом получается»

Теги ATP Даниил Медведев Александр Шевченко Теннис

Александр Шевченко рассказал об общении российскими топами тенниса.

– Как общаетесь с другими российскими теннисистами? Знаю, дружите с Даниилом Медведевым...

– Очень хорошо знаю Даню, конечно. С Кареном Хачановым всегда с уважением общаемся, он очень хороший парень, но мы не так близки. С Андреем Рублевым, если где встречаемся, стараемся выбраться вместе на ужин. Но переписываемся из наших ребят только с Медведевым.

– По-прежнему много играете с ним в PlayStation? Ведь вы же и подружились с первой ракеткой России в мире виртуальных игр...

– Играю гораздо реже. Признаюсь, я понял, насколько на этом уровне результатов сложно совмещать теннис с игрой в PlayStation. На мой взгляд, это почти невозможно, хотя у Дани каким-то образом это получается. Порой вижу, что он заходит в онлайн. Я тоже хочу, но сил просто нет, да еще и из-за нехватки практики стал хуже играть, рука отвыкает, становится сложнее стрелять с контроллера. Конечно же, это бесит, – сказал Шевченко в интервью «Спорт-Экспрессу».

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2 комментария
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kustodievka
Иногда складывается ощущение, что теннис для Медведева - лишь одно из занятий, вроде неплохой подработки))) Классный Даня, чего уж там
+6
0
+6
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