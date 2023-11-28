Медьедович о том, как в 10 лет познакомился с Джоковичем: «Мы перекинулись парой слов. В тот момент это было самое важное событие в моей жизни»

Хамад Медьедович рассказал о помощи Новака Джоковича и других сербских игроков.

«Когда я рос, для меня было очень важно, что в нашей стране так много хороших игроков. Я помню, как в детстве начал смотреть теннис. У нас были Новак [ ], [ ] и Янко [ ], и они так хорошо играли.

Я помню, что постоянно смотрел их матчи. В детстве это очень мотивировало меня начать играть в теннис, а потом стать одним из них, потому что я видел, что у них получается. Они, как и я, из маленькой страны, и это помогло мне поверить, что я тоже способен.

Я помню, как познакомился с [Новаком], когда мне было, кажется, 10 лет в мой день рождения. Я был в Белграде, и бывший капитан сборной в Кубке Дэвиса [Богдан Обрадович] работал в его академии. Я там тренировался, и он привел меня в центр Новака. Я не знал, что будет, но помню, как пришел Новак, и тогда мы впервые встретились.

Я впервые увидел его лично и смог с ним поговорить. Мы перекинулись парой слов, и мне кажется, что в тот момент это было самое важное событие в моей жизни. Я видел его по телевизору, а теперь вдруг получил возможность немного с ним поговорить. Это была прекрасная возможность.

Я знаю всех уже несколько лет. Даже когда я не играл в туре, был юниором, у меня был хороший уровень, поэтому я много раз тренировался с [Лайовичем], [Дьере], Филипом [ ], Миомиром [ ] и Ноле. Мы разговаривали, когда играли, и они часто подсказывали, над чем я мог бы поработать. Когда такие парни общаются с тобой и дают советы по поводу карьеры, это очень помогает.

Меня это мотивирует, и я воспринимаю это с положительной стороны. Я слышу столько комплиментов, а некоторые парни говорят, что я будущее нашего тенниса. Меня это мотивирует и подстегивает быть еще лучше».

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