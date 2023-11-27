Медведев – лидер сезона по победам над топ-20, Джокович – над топ-10
Даниил Медведев в 2023-м выиграл больше всех матчей против соперников из топ-20.
Десятка лидеров выглядит так:
- Медведев – 27;
- Новак Джокович – 25;
- Карлос Алькарас – 24;
- Янник Синнер – 20;
- Андрей Рублев – 13;
- Стефанос Циципас – 12;
- Григор Димитров – 10;
- Александр Зверев – 9;
- Франциско Серундоло – 9;
- Алекс де Минаур – 8.
По победам над топ-10 лидирует Джокович:
- Джокович – 17;
- Синнер – 13;
- Медведев – 12;
- Алькарас – 11;
- Димитров – 7;
- Де Минаур – 6;
- Рублев – 5;
- Хольгер Руне – 5;
- Серундоло – 5.
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Есть ещё где прибавить, канешн.
Пожелаю Величайшему Nо1е в следующему сезоне провести работу над ошибками, и выступить чуточку лучше.
Кстати, на 1й строчке рейтинга Величайший сегодня разменял 5ю сотню недель.
Айде Nо1е, айде!
))))
1) РГ до 4 карьерных и хорошо бы при играющем Рафе взять
2) Уим до рекорда РФ
3) Олимпиада - он её сильно хочет
Остальное уже менее важно, только если это не календарный БШ
АО уже двузначное рекорд с запасом, а Мастерс на данном этапе в главные задачи ставить, вообще, странно. 3 комплекта вместо 2? Так ни у кого нет и одного, так что ничего нового. Неплохо, пятым пунктом, но не приоритет.
Вот по БШ создать важнее: к ним и внимания на пару порядков выше, и конкуренты есть - карьерные много у кого, в отличие от мастерсов, а у Лейвера аж два (пусть один и по любителям) , да ещё и календарный, так что бить карьерными нужно с запасом.
1. ОИ
2.РГ
3. МК
Остальное приложится) и круг замкнется...