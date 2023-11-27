Медведев – лидер сезона по победам над топ-20, Джокович – над топ-10

Теги Новак Джокович ATP Григор Димитров статистика Александр Зверев Андрей Рублев Даниил Медведев Алекс де Минаур Стефанос Циципас Франсиско Серундоло Карлос Алькарас Янник Синнер Хольгер Руне Теннис

Даниил Медведев в 2023-м выиграл больше всех матчей против соперников из топ-20.

Десятка лидеров выглядит так:

  1. Медведев – 27;
  2. Новак Джокович – 25;
  3. Карлос Алькарас – 24;
  4. Янник Синнер – 20;
  5. Андрей Рублев – 13;
  6. Стефанос Циципас – 12;
  7. Григор Димитров – 10;
  8. Александр Зверев – 9;
  9. Франциско Серундоло – 9;
  10. Алекс де Минаур – 8.

По победам над топ-10 лидирует Джокович:

  1. Джокович – 17;
  2. Синнер – 13;
  3. Медведев – 12;
  4. Алькарас – 11;
  5. Димитров – 7;
  6. Де Минаур – 6;
  7. Рублев – 5;
  8. Хольгер Руне – 5;
  9. Серундоло – 5.

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14 комментариев

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AFP1
Ответ S.Graf
Неплохой год выдался для Новака, чивоуштам. Есть ещё где прибавить, канешн. Пожелаю Величайшему Nо1е в следующему сезоне провести работу над ошибками, и выступить чуточку лучше. Кстати, на 1й строчке рейтинга Величайший сегодня разменял 5ю сотню недель. Айде Nо1е, айде! ))))
Чуточку лучше? вы с ума сошли?) он в 36 лет выиграл 3 БШ мастерс Итог и 1 финал БШ, у него в его прайм то годы такое случилось 1 раз (в 2015 году)...
+13
-1
+12
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S.Graf
Неплохой год выдался для Новака, чивоуштам.
Есть ещё где прибавить, канешн.
Пожелаю Величайшему Nо1е в следующему сезоне провести работу над ошибками, и выступить чуточку лучше.

Кстати, на 1й строчке рейтинга Величайший сегодня разменял 5ю сотню недель.
Айде Nо1е, айде!
))))
+17
-7
+10
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Юрий Р.
Ответ S.Graf
Неплохой год выдался для Новака, чивоуштам. Есть ещё где прибавить, канешн. Пожелаю Величайшему Nо1е в следующему сезоне провести работу над ошибками, и выступить чуточку лучше. Кстати, на 1й строчке рейтинга Величайший сегодня разменял 5ю сотню недель. Айде Nо1е, айде! ))))
Мы говорим овеличайшем игроке и конечно, он может немного прибавить, но если Новак следующий сезон проведёт, так же как этот, то я никапельки не расстроюсь)
+11
-3
+8
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arseny572
Нужны АО, Монте-Карло, Уим и Олимпиада. На остальное можно забить.
+10
-4
+6
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go25
Ответ Йенс Мустерманн
Акробату в 2024 хватит Бани-Луки и Белград Оупена. 🤣
и 4 ТБШ. 6 титулов за год - норм, в принципе, если такой набор будет, можно и без олимпиады, итогового и мастерсов даже обойтись))
+2
0
+2
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Дима Миронов
а над топ 30???
+1
0
+1
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go25
Ответ arseny572
Нужны АО, Монте-Карло, Уим и Олимпиада. На остальное можно забить.
Большей частью не согласен. По мне так топ такой:
1) РГ до 4 карьерных и хорошо бы при играющем Рафе взять
2) Уим до рекорда РФ
3) Олимпиада - он её сильно хочет
Остальное уже менее важно, только если это не календарный БШ

АО уже двузначное рекорд с запасом, а Мастерс на данном этапе в главные задачи ставить, вообще, странно. 3 комплекта вместо 2? Так ни у кого нет и одного, так что ничего нового. Неплохо, пятым пунктом, но не приоритет.

Вот по БШ создать важнее: к ним и внимания на пару порядков выше, и конкуренты есть - карьерные много у кого, в отличие от мастерсов, а у Лейвера аж два (пусть один и по любителям) , да ещё и календарный, так что бить карьерными нужно с запасом.
+1
0
+1
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Боримир
Серундоло удивляет
0
0
0
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Helga Kl
Ответ arseny572
Нужны АО, Монте-Карло, Уим и Олимпиада. На остальное можно забить.
Мои топ 3
1. ОИ
2.РГ
3. МК
Остальное приложится) и круг замкнется...
+3
-3
0
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arseny572
Ответ Helga Kl
Мои топ 3 1. ОИ 2.РГ 3. МК Остальное приложится) и круг замкнется...
Согласен
0
0
0
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Боримир
Ответ arseny572
Нужны АО, Монте-Карло, Уим и Олимпиада. На остальное можно забить.
Четвёртый РГ важнее Олимпиады имхо
0
0
0
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