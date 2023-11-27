Медведев – лидер сезона по победам над топ-20, Джокович – над топ-10

в 2023-м выиграл больше всех матчей против соперников из топ-20.

Десятка лидеров выглядит так:

Медведев – 27; – 25; – 24; – 20; – 13; – 12; – 10; – 9; Франциско Серундоло – 9; Алекс де Минаур – 8.

По победам над топ-10 лидирует Джокович:

Джокович – 17; Синнер – 13; Медведев – 12; Алькарас – 11; Димитров – 7; Де Минаур – 6; Рублев – 5; – 5; Серундоло – 5.

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