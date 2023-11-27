Бублик сыграет на выставочном турнире в Петербурге

Александр Бублик получил wild card на выставочный турнир в Санкт-Петербурге, который пройдет 1-3 декабря.

Он выступит за команду Львы.

Таким образом, сейчас есть такие составы.

Львы – , , , , , , .

Сфинксы – , , , .

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