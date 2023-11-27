Бублик сыграет на выставочном турнире в Петербурге
Александр Бублик получил wild card на выставочный турнир в Санкт-Петербурге, который пройдет 1-3 декабря.
Он выступит за команду Львы.
Таким образом, сейчас есть такие составы.
Львы – Карен Хачанов, Александр Бублик, Светлана Кузнецова, Александр Шевченко, Анастасия Потапова, Ласло Дьере, Виктория Томова.
Сфинксы – Вероника Кудерметова, Николай Давыденко, Диана Шнайдер, Душан Лайович.
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А Кузнецова будет играть, или она капитан?
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