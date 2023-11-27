Бублик сыграет на выставочном турнире в Петербурге

Теги Светлана Кузнецова Николай Давыденко ATP WTA Виктория Томова Душан Лайович Карен Хачанов Вероника Кудерметова Анастасия Потапова Ласло Дьере Александр Бублик Александр Шевченко Диана Шнайдер Теннис

Александр Бублик получил wild card на выставочный турнир в Санкт-Петербурге, который пройдет 1-3 декабря.

Он выступит за команду Львы.

Таким образом, сейчас есть такие составы.

Львы – Карен Хачанов, Александр Бублик, Светлана Кузнецова, Александр Шевченко, Анастасия Потапова, Ласло Дьере, Виктория Томова

Сфинксы – Вероника Кудерметова, Николай Давыденко, Диана Шнайдер, Душан Лайович.

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11 комментариев

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afry
Чего-то в одной команде 7, а в другой 4) Когда уже объявят весь состав?
А Кузнецова будет играть, или она капитан?
+8
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+7
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Дмитрий Власов
Ответ afry
Чего-то в одной команде 7, а в другой 4) Когда уже объявят весь состав? А Кузнецова будет играть, или она капитан?
На официальном сайте и в группе в ВК составы есть) спортс как обычно
+5
0
+5
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afry
Ответ Stas Salesov
Крупный теннисный украинский сайт сделал рассылку теннисным федерациям, чьи игроки едут, возможно еще кто-то сольется до турнира. В прошлом году Баутисту Агута так заставили передумать
Крупный теннисный украинский сайт... Это страшно! Очень страшно!!!
+4
-1
+3
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Андрей Синецкий
Увидел новость про Бублика и зашел почитать ребусы
+2
0
+2
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Mant
######, просто #######!!!
+1
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S.Graf
Культурная столица Pоссии, #####
))))
+3
-2
+1
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