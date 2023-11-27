Томлянович выиграла крупнейший титул в карьере – и получила кота в качестве трофея

Теги WTA ITF Айла Томлянович Теннис

Экс-32-я ракетка мира Айла Томлянович стала чемпионкой турнира WTA 125K во Флорианополисе. В финале она обыграла Мартину Капурро Таборда – 6:1, 7:5.

Для австралийки, сейчас занимающей 282-ю строчку рейтинга, это крупнейший титул в карьере – ранее она брала трофеи только на уровне ITF. Кроме того, это ее первый трофей с 2013 года. По ходу турнира она отыграла четыре матчбола во втором круге.

В качестве кубка ей вручили кота с теннисной ракеткой.

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6 комментариев

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ɔculpa
Блин, я реально подумал, что настоящего☹️
Хотя синий этот тоже вроде ничего, забавный, хотя морда у него какая-то больно человечья. Айла, кстати, тоже хорошенькая)
+10
0
+10
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Russel
хоть бы написали, что она не играла 9 месяцев из-за травмы
+6
0
+6
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Тёма Тёма
Лучший приз в WTA. За котиков всегда лайк! 😂😂😂
+5
0
+5
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Jefri AG
Ответ Dym86
Поздравления Томлянович, потенциал у нее выше чем вта125.
30 лет уже, поздно потенциал раскрывать)
+2
0
+2
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Dym86
Поздравления Томлянович, потенциал у нее выше чем вта125.
0
0
0
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Sergi Barjuan
Айла клёёёёвая...
0
0
0
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