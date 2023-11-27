Томлянович выиграла крупнейший титул в карьере – и получила кота в качестве трофея

Экс-32-я ракетка мира стала чемпионкой турнира 125K во Флорианополисе. В финале она обыграла Мартину Капурро Таборда – 6:1, 7:5.

Для австралийки, сейчас занимающей 282-ю строчку рейтинга, это крупнейший титул в карьере – ранее она брала трофеи только на уровне . Кроме того, это ее первый трофей с 2013 года. По ходу турнира она отыграла четыре матчбола во втором круге.

В качестве кубка ей вручили кота с теннисной ракеткой.

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