Томлянович выиграла крупнейший титул в карьере – и получила кота в качестве трофея
Экс-32-я ракетка мира Айла Томлянович стала чемпионкой турнира WTA 125K во Флорианополисе. В финале она обыграла Мартину Капурро Таборда – 6:1, 7:5.
Для австралийки, сейчас занимающей 282-ю строчку рейтинга, это крупнейший титул в карьере – ранее она брала трофеи только на уровне ITF. Кроме того, это ее первый трофей с 2013 года. По ходу турнира она отыграла четыре матчбола во втором круге.
В качестве кубка ей вручили кота с теннисной ракеткой.
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Хотя синий этот тоже вроде ничего, забавный, хотя морда у него какая-то больно человечья. Айла, кстати, тоже хорошенькая)