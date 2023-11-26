Ига Швентек: «Тренер убедил меня разнообразить игру и чаще выходить вперед. Теперь я не нервничаю при игре у сетки»

Теги WTA Ига Швентек Теннис

Ига Швентек стала чувствовать себя увереннее в игре у сетки.

– Томаш Викторовски научил вас играть смелее?

– Думаю, да. Он убедил меня разнообразить игру и чаще выходить вперед. Над этим мы сейчас активно работаем. Тренер Викторовски научил меня правильно играть с лета. Теперь я не нервничаю при игре у сетки. Я играю правильно технически и выбираю нужную тактику. Мы хотим, чтобы мой теннис был разнообразнее, потому что мне этого не хватало. Сейчас – в том числе и благодаря тактическим решениям, которые он предлагает, – у меня больше вариантов на корте. Тренировки дают мне новые возможности.

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2 комментария

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Мирослав Холод
подавать научись,бездарь🧢
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