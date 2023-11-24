Джокович – британским болельщикам: «Научитесь уважать игроков. Заткнитесь, сидите тихо»

Новак Джокович повздорил с британскими болельщиками в Кубке Дэвиса.

Когда серб давал интервью на корте после победы над Кэмероном Норри (6:4, 6:4), британская группа поддержки стучала в барабаны и пела. Джокович отреагировал:

«Научитесь уважать игроков, научитесь уважать игроков, уважать людей. Заткнитесь, сидите тихо».

Позже он прокомментировал этот эпизод: «В Кубке Дэвиса болельщики иногда переступают черту, и это нормально. Но в пылу момента ты тоже реагируешь. Они могут делать что хотят, но я отвечу.

Я пытался говорить, а они специально начали стучать в барабаны, да и до этого весь матч пытались вывести меня из себя. Так что мы немного пообщались».

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