Михаэль Штих: «За последние 3-4 года Звереву не удалось развить свою игру»

Теги ATP Михаэль Штих Александр Зверев Теннис

Михаэль Штих считает, что Александр Зверев не прогрессировал в последние сезоны.

«По-моему, за последние три-четыре года ему не удалось по-настоящему развить свою игру. Только он сам знает, может ли и хочет ли он это сделать.

За последние шесть лет он доказал, что может победить любого и играть на самом высоком уровне. Он не разучился это делать и сможет подтвердить это и в следующем году.

Вообще, хотелось бы, чтобы он сделал следующий шаг, стал еще лучше как теннисист. Мне кажется, он всегда воспринимает это как критику в адрес него и его игры, а на самом деле это не так», – сказал чемпион «Уимблдона»-1991.

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1 комментарий

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Бен Ротенберг
В целом соглашусь, но, на мой взгляд, учитывая прошлогоднюю травму, не совсем уместно высказывать подобное мнение: явно, что последние полтора сезона были посвящены просто восстановлению и возвращению «боевых» кондиций, и у Саши страх повторения травмы очень «сидит» в голове.

А так на сезон-24/25, действительно, хотелось бы увидеть у Саши прогресс. Хотя, в конце этого сезона сложилось впечатление, что первую подачу Зверев немного улучшил. И двойных, кажется, стало меньше.
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