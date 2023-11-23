Михаэль Штих: «За последние 3-4 года Звереву не удалось развить свою игру»
Михаэль Штих считает, что Александр Зверев не прогрессировал в последние сезоны.
«По-моему, за последние три-четыре года ему не удалось по-настоящему развить свою игру. Только он сам знает, может ли и хочет ли он это сделать.
За последние шесть лет он доказал, что может победить любого и играть на самом высоком уровне. Он не разучился это делать и сможет подтвердить это и в следующем году.
Вообще, хотелось бы, чтобы он сделал следующий шаг, стал еще лучше как теннисист. Мне кажется, он всегда воспринимает это как критику в адрес него и его игры, а на самом деле это не так», – сказал чемпион «Уимблдона»-1991.
А так на сезон-24/25, действительно, хотелось бы увидеть у Саши прогресс. Хотя, в конце этого сезона сложилось впечатление, что первую подачу Зверев немного улучшил. И двойных, кажется, стало меньше.