Норри о матче с Джоковичем в Кубке Дэвиса: «В конечном счете он просто еще один соперник, я буду бежать за каждым мячом и выложусь по полной»

Теги Новак Джокович Кубок Дэвиса ATP Кэмерон Норри Теннис

Кэмерон Норри поделился настроем на матч против Новака Джоковича.

Они встретятся в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

В прошлых трех матчах британец взял один сет.

«Вокруг Кубка Дэвиса большой ажиотаж, здесь много болельщиков. Это совсем другое давление. Думаю, это будет нам на руку, и нам это нравится. В этом году мы прошли долгий путь, и у нас отличная команда. Мы все готовы бороться.

Я выйду, буду самим собой и выложусь по полной. Для меня большая честь играть против него, особенно в Кубке Дэвиса. Я уже играл с ним в нескольких крупных матчах.

Я жду с нетерпением. Мы очень хотим выйти на корт. В конечном счете он просто еще один соперник, я буду бежать за каждым мячом и выложусь по полной».

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5 комментариев

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Nottingham Forest
надо было Дрейпера ставить против Новака, у унылого Норри провалившего сезон шансов нет к сожалению
+2
0
+2
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ugmyanswer
Будет Император гонять крысу за подлые выходки в Риме
+2
-1
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AminO2
Просто еще один, обыкновенный 24-кратный победитель ТБШ.
+1
-1
0
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zzzeeerrrooo
Ответ Nottingham Forest
надо было Дрейпера ставить против Новака, у унылого Норри провалившего сезон шансов нет к сожалению
Так нельзя
0
0
0
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