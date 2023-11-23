Норри о матче с Джоковичем в Кубке Дэвиса: «В конечном счете он просто еще один соперник, я буду бежать за каждым мячом и выложусь по полной»

Кэмерон Норри поделился настроем на матч против Новака Джоковича.

Они встретятся в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

В прошлых трех матчах британец взял один сет.

«Вокруг Кубка Дэвиса большой ажиотаж, здесь много болельщиков. Это совсем другое давление. Думаю, это будет нам на руку, и нам это нравится. В этом году мы прошли долгий путь, и у нас отличная команда. Мы все готовы бороться.

Я выйду, буду самим собой и выложусь по полной. Для меня большая честь играть против него, особенно в Кубке Дэвиса. Я уже играл с ним в нескольких крупных матчах.

Я жду с нетерпением. Мы очень хотим выйти на корт. В конечном счете он просто еще один соперник, я буду бежать за каждым мячом и выложусь по полной».

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