Джокович о том, что плей-офф Кубка Дэвиса несколько лет проводится в Испании: «Место проведения должно меняться. Турнир должен охватывать весь мир»

Новак Джокович высказался о необходимости изменения формата Кубка Дэвиса.

Сейчас групповой этап финального турнира проходит в четырех европейских городах, а плей-офф – в одном городе. С 2019-го турнир отказался от домашних и выездных матчей.

«Лично я считаю, что лучший формат был бы где-то между старым и новым, но это все равно плохо для команд-участниц Мировой группы. Плохо, что мы давно не играли в Сербии кубковые матчи. Наша молодежь, подрастающее поколение теннисистов своими глазами не видит, как мы играем.

Лично я не могу сформулировать для себя идеальный формат. Думаю, нужно вынести эту тему для закрытого обсуждения. Нужно обсудить ее с игроками, со сборными. Каждый должен высказать свое мнение, потому что до сих пор из ITF к нам никто не обращался.

Думаю, матчи дома и на выезде – это то, чем исторически славился Кубок Дэвиса. Сейчас турнир уже несколько лет проводится в одной стране – сначала в Мадриде, теперь в Малаге, и это, как мне кажется, перебор. Место проведения должно меняться. Турнир должен охватывать весь мир».

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