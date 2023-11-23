Джокович – лидер сезона ATP по призовым с $16 млн, Медведев и Рублев – в топ-5, Хачанов – 13-й
Новак Джокович стал лидером мужского тура по призовым, заработанным в 2023 году.
Топ-10 по призовым по итогам сезона выглядит так:
1. Джокович – $16 млн;
2. Карлос Алькарас – $10,8 млн;
3. Даниил Медведев – $9,2 млн;
4. Янник Синнер – $8,3 млн;
5. Андрей Рублев – $5,5 млн;
6. Александр Зверев – $4,9 млн;
7. Стефанос Циципас – $4,9 млн;
8. Хольгер Руне – $4,2 млн;
9. Хуберт Хуркач – $3,9 млн;
10. Тэйлор Фриц – $3,5 млн.
Карен Хачанов на 13-м месте с $2,8 млн.
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В командных ещё половина расходов на команде(еда, физио, тренеры), можно травмироваться и денюжка продолжает капать.
По 40-50 миллионов в год сейчас получают топы в нба.
Джокович должен по 50 млн за такие сезоны получать, как 2023. Минимум.
Фьюри один раз в год может подраться и заработать больше. А тут пахать весь сезон
И ладно футбол, самый популярный спорт на планете, но нба, нхл и тем более нынешний бокс уж точно не сильно популярнее тенниса.
Атп забирает себе как минимум 30 миллионов каждый сезон от того, что причитается Джоке за популяризацию спорта
Поучились бы у нба и нхл забастовкам