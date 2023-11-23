Джокович – лидер сезона ATP по призовым с $16 млн, Медведев и Рублев – в топ-5, Хачанов – 13-й

стал лидером мужского тура по призовым, заработанным в 2023 году.

Топ-10 по призовым по итогам сезона выглядит так:

1. Джокович – $16 млн;

2. – $10,8 млн;

3. – $9,2 млн;

4. – $8,3 млн;

5. – $5,5 млн;

6. – $4,9 млн;

7. – $4,9 млн;

8. – $4,2 млн;

9. – $3,9 млн;

10. – $3,5 млн.

на 13-м месте с $2,8 млн.

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