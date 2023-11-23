Джокович – лидер сезона ATP по призовым с $16 млн, Медведев и Рублев – в топ-5, Хачанов – 13-й

Теги Новак Джокович ATP Александр Зверев Карен Хачанов Андрей Рублев Тэйлор Фриц Даниил Медведев призовые Хуберт Хуркач Стефанос Циципас Карлос Алькарас Янник Синнер Хольгер Руне Теннис

Новак Джокович стал лидером мужского тура по призовым, заработанным в 2023 году.

Топ-10 по призовым по итогам сезона выглядит так:

1. Джокович – $16 млн;

2. Карлос Алькарас – $10,8 млн;

3. Даниил Медведев – $9,2 млн;

4. Янник Синнер – $8,3 млн;

5. Андрей Рублев – $5,5 млн;

6. Александр Зверев – $4,9 млн;

7. Стефанос Циципас – $4,9 млн;

8. Хольгер Руне – $4,2 млн;

9. Хуберт Хуркач – $3,9 млн;

10. Тэйлор Фриц – $3,5 млн.

Карен Хачанов на 13-м месте с $2,8 млн.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тёма Тёма
Всё по делу и заслуженно. Каждый цент заработан потом и кровью.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
самарец52
Ответ Тёма Тёма
Всё по делу и заслуженно. Каждый цент заработан потом и кровью.
И полностью совпадает с десяткой рейтинга.
.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikolay Stavrogin
Слишком мало получают теннисисты, по сравнению с лучшими в профессии в нба, футболе, нхл, боксе.
В командных ещё половина расходов на команде(еда, физио, тренеры), можно травмироваться и денюжка продолжает капать.
По 40-50 миллионов в год сейчас получают топы в нба.
Джокович должен по 50 млн за такие сезоны получать, как 2023. Минимум.
Фьюри один раз в год может подраться и заработать больше. А тут пахать весь сезон
И ладно футбол, самый популярный спорт на планете, но нба, нхл и тем более нынешний бокс уж точно не сильно популярнее тенниса.
Атп забирает себе как минимум 30 миллионов каждый сезон от того, что причитается Джоке за популяризацию спорта
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S.Graf
$2,8млн. у Карена - а не здесь ли кроется причина его волнообразных результатов. Попёрло - и вышел в п/ф Шлема; не попёрло и вылетел в 1м круге водокачки - фигня, едем дальше. Особо не напрягается, и свой чистый лям в год имеет. Норм, чё((
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikolay Stavrogin
Ответ Nikolay Stavrogin
В подтверждение моих слов, Стэн 💪🏻💪🏻, так их, раскачивай. Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка жёстко раскритиковал политику доходов турниров «Большого шлема». «Они возвращают в теннис недостаточно средств по сравнению с теми доходами, которые выручают. У них слишком много власти, потому что они зарабатывают так много денег. На турнирах «Большого шлема» пишется история тенниса. Это самые богатые структуры, которые мало перераспределяют свои доходы. Доходы от турниров «Большого шлема» сейчас очень важны, а проценты, возвращаемые игрокам, просто смехотворны. Они практически не увеличились. ТБШ отталкиваются только от своих интересов, интересов своих стран и их федераций. В этом положении мы застряли до того момента, когда игроки скажут «стоп». Проблема тенниса в том, что существует слишком много структур, слишком много разных организаций, которые заботятся только о собственных интересах», — приводит слова Вавринки L’Equipe.
Разочек коллективно пригрозили пропуском какого нибудь шлема и доходы каждого взлетели на 30-50%
Поучились бы у нба и нхл забастовкам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий