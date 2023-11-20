Мирра Андреева, Шнайдер, Аванесян, Звонарева, Павлюченкова претендуют на ежегодные награды WTA
WTA опубликовала списки претенденток на ежегодные награды.
Игрок года:
Коко Гауфф;
Джессика Пегула;
Маркета Вондроушова.
Пара года:
Коко Гауфф и Джессика Пегула – выиграли два титула, побывали первыми ракетками мира;
Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф – чемпионки US Open;
Барбора Крейчикова и Катерина Синякова – чемпионки Australian Open;
Вера Звонарева и Лаура Зигемунд – финалистки US Open и чемпионки итогового турнира.
Прогресс года:
Ван Синюй – поднялась с 97-й строчки рейтинга на 32-ю;
Чжу Линь – поднялась с 87-й строчки на 31-ю;
Кати Болтер – в апреле была 157-й, а закончила сезон 58-й;
Циньвэнь Чжэн – завершила сезон 15-й, выиграла первый титул WTA;
Жасмин Паолини – в апреле была 71-й, завершила сезон в топ-30.
Новичок года:
Мирра Андреева – вышла во вторую неделю «Уимблдона», одержала четыре победы над топ-20, поднялась на 359 строчек рейтинга;
Диана Шнайдер – вышла в первый финал в карьере, поднялась на 122 строчки в рейтинге;
Пейтон Стернс – начала сезон за пределами топ-200, по ходу дебютировала в топ-50;
Элина Аванесян – вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос», завершила сезон 75-й;
Линда Носкова – вышла в финалы в Аделаиде и в Праге, закончила год самой молодой теннисисткой в топ-50.
Возвращение года:
Маркета Вондроушова – вернулась после операции на запястье, выиграла «Уимблдон», дебютировала в топ-10;
Каролина Мухова – вернулась после травмы голеностопа, начала сезон 151-й, завершила в топ-10, вышла в финал «Ролан Гаррос»;
Элина Свитолина – вернулась в тур после декрета, поднялась на 481 строчку рейтинга, вышла в полуфинал «Уимблдона»;
Су-Вэй Се – вернулась в тур после 18 месяцев, выиграла парный «Уимблдон»;
Анастасия Павлюченкова – вернулась после травмы колена, за сезон поднялась с 844-й строчки рейтинга на 59-ю.
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