Мирра Андреева, Шнайдер, Аванесян, Звонарева, Павлюченкова претендуют на ежегодные награды WTA

WTA опубликовала списки претенденток на ежегодные награды.

Игрок года:

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Коко Гауфф;

Джессика Пегула;

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Маркета Вондроушова.

Пара года:

и – выиграли два титула, побывали первыми ракетками мира;

и Эрин Рутлифф – чемпионки US Open;

и – чемпионки ;

и – финалистки и чемпионки итогового турнира.

Прогресс года:

– поднялась с 97-й строчки рейтинга на 32-ю;

Чжу Линь – поднялась с 87-й строчки на 31-ю;

Кати Болтер – в апреле была 157-й, а закончила сезон 58-й;

– завершила сезон 15-й, выиграла первый титул ;

Жасмин Паолини – в апреле была 71-й, завершила сезон в топ-30.

Новичок года:

– вышла во вторую неделю «Уимблдона», одержала четыре победы над топ-20, поднялась на 359 строчек рейтинга;

– вышла в первый финал в карьере, поднялась на 122 строчки в рейтинге;

Пейтон Стернс – начала сезон за пределами топ-200, по ходу дебютировала в топ-50;

– вышла в четвертый круг « », завершила сезон 75-й;

– вышла в финалы в Аделаиде и в Праге, закончила год самой молодой теннисисткой в топ-50.

Возвращение года:

– вернулась после операции на запястье, выиграла «Уимблдон», дебютировала в топ-10;

– вернулась после травмы голеностопа, начала сезон 151-й, завершила в топ-10, вышла в финал «Ролан Гаррос»;

– вернулась в тур после декрета, поднялась на 481 строчку рейтинга, вышла в полуфинал « »;

– вернулась в тур после 18 месяцев, выиграла парный «Уимблдон»;

– вернулась после травмы колена, за сезон поднялась с 844-й строчки рейтинга на 59-ю.