Мирра Андреева, Шнайдер, Аванесян, Звонарева, Павлюченкова претендуют на ежегодные награды WTA

Теги Вера Звонарева Australian Open US Open Уимблдон Ролан Гаррос Анастасия Павлюченкова WTA Су-Вэй Се Лаура Зигемунд Элина Свитолина Габриэла Дабровски Джессика Пегула Катерина Синякова Барбора Крейчикова Маркета Вондроушова Арина Соболенко Елена Рыбакина Каролина Мухова Коко Гауфф Ван Синюй Ига Швентек Циньвэнь Чжэн Элина Аванесян Линда Носкова Мирра Андреева Диана Шнайдер Теннис

WTA опубликовала списки претенденток на ежегодные награды. 

Игрок года: 

Ига Швентек

Арина Соболенко;

Коко Гауфф; 

Джессика Пегула;

Елена Рыбакина

Маркета Вондроушова. 

Пара года: 

Коко Гауфф и Джессика Пегула – выиграли два титула, побывали первыми ракетками мира;

Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф – чемпионки US Open;

Барбора Крейчикова и Катерина Синякова – чемпионки Australian Open;

Вера Звонарева и Лаура Зигемунд – финалистки US Open и чемпионки итогового турнира. 

Прогресс года:

Ван Синюй – поднялась с 97-й строчки рейтинга на 32-ю;

Чжу Линь – поднялась с 87-й строчки на 31-ю; 

Кати Болтер – в апреле была 157-й, а закончила сезон 58-й; 

Циньвэнь Чжэн – завершила сезон 15-й, выиграла первый титул  WTA;

Жасмин Паолини – в апреле была 71-й, завершила сезон в топ-30. 

Новичок года: 

Мирра Андреева – вышла во вторую неделю «Уимблдона», одержала четыре победы над топ-20, поднялась на 359 строчек рейтинга; 

Диана Шнайдер – вышла в первый финал в карьере, поднялась на 122 строчки в рейтинге; 

Пейтон Стернс – начала сезон за пределами топ-200, по ходу дебютировала в топ-50;

Элина Аванесян – вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос», завершила сезон 75-й;

Линда Носкова – вышла в финалы в Аделаиде и в Праге, закончила год самой молодой теннисисткой в топ-50. 

Возвращение года: 

Маркета Вондроушова – вернулась после операции на запястье, выиграла «Уимблдон», дебютировала в топ-10;

Каролина Мухова – вернулась после травмы голеностопа, начала сезон 151-й, завершила в топ-10,  вышла в финал «Ролан Гаррос»;

Элина Свитолина – вернулась в тур после декрета, поднялась на 481 строчку рейтинга, вышла в полуфинал «Уимблдона»; 

Су-Вэй Се – вернулась в тур после 18 месяцев, выиграла парный «Уимблдон»;

Анастасия Павлюченкова – вернулась после травмы колена, за сезон поднялась с 844-й строчки рейтинга на 59-ю.

1 комментарий

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Возвращение дадут Синтолиной 100%, а вот новичка должны Мирре, но дадут ли, думаю нет, посмотрим)
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